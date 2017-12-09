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    Sports.ru

    Роналду перед матчем с «Севильей» показал болельщикам 5 «Золотых мячей»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Севилья примера Испания фото Золотой мяч Сантьяго Бернабеу

    Перед матчем 15-го тура примеры между «Реалом» и «Севильей» состоялась церемония в честь завоевания форвардом Криштиану Роналду пятого «Золотого мяча».

    32-летний португалец на «Сантьяго Бернабеу» показал болельщикам все пять «Золотых мячей».

    К 32-й минуте Роналду оформил дубль, забив с игры и с пенальти.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Фото: твиттер журналиста La Doce Хосе Карлоса

    Роналду получил «Золотой мяч» на Эйфелевой башне. Такого еще не было

    Верните нам шикарный «Золотой мяч». Сейчас это слезы

    У Криштиану – 5-й «Золотой мяч»

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