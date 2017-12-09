Роналду перед матчем с «Севильей» показал болельщикам 5 «Золотых мячей»
Перед матчем 15-го тура примеры между «Реалом» и «Севильей» состоялась церемония в честь завоевания форвардом Криштиану Роналду пятого «Золотого мяча».
32-летний португалец на «Сантьяго Бернабеу» показал болельщикам все пять «Золотых мячей».
К 32-й минуте Роналду оформил дубль, забив с игры и с пенальти.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Фото: твиттер журналиста La Doce Хосе Карлоса
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