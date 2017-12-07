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    Роналду о 5-м «Золотом мяче»: «Я ждал этого очень долго. Я хочу быть лучшим»

    Теги Карло Анчелотти Криштиану Роналду Алекс Фергюсон Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан Золотой мяч Фернанду Сантуш

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду высказался о пятом «Золотом мяче».

    Об эмоциях

    «Это фантастический момент в моей карьере. Я ждал этого очень долго».

    О тренерах

    «У каждого мы чему-нибудь учимся. Это удовольствие – работать с Фергюсоном, Анчелотти, Зиданом, Сантушем.

    Тренер – лидер команды. Его нужно уважать. Все они были для меня примером, и именно поэтому мы побеждаем.

    Я благодарю всех бывших тренеров и партнеров. И президента «Реала», и мою семью. Я хочу быть лучшим»

    О сыне

    «Мне нравится, как он играет. В нем есть нечто особенное. Но я не давлю на него. Он очень юн».

    О церемонии на Эйфелевой башне

    «Это невероятно. Было немного холодно, но это замечательный опыт».

    Кто выигрывал бы «Золотой мяч», если бы не Месси и Роналду

    Эйфелева башня и спорт: они обожают друг друга

    У Криштиану – 5-й «Золотой мяч»

    Опрос

    У кого в итоге будет больше «Золотых мячей»?

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    • У Криштиану
      25%
    • У Лео
      47%
    • Закончат вничью
      28%

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