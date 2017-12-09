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    Антонио Конте о «Золотом мяче»: «Спросите у любого тренера, и они выберут Канте»

    Теги Паоло Мальдини Челси премьер-лига Англия Антонио Конте Золотой мяч Нголо Канте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил мнение, что игроки оборонительного плана, как Нголо Канте, никогда не смогут выиграть «Золотой мяч».

    «Когда я был футболистом, я хотел выиграть «Золотой мяч», но с моими данными и потенциалом я понимал, что это будет невозможно.

    Но я много чего выиграл в течение своей карьеры. Я выиграл все и долгое время был капитаном «Ювентуса».

    Думаю, в нашей команде есть игроки, способные выйти на уровень для завоевания «Золотого мяча».

    А остальные, как и я, не смогут этого сделать. Честно, я не знаю, сможет ли когда-нибудь Нголо Канте выиграть «Золотой мяч».

    Он не забивает много, но он настоящий трудяга. Каждый тренер хочет такого игрока, как Канте, чтобы побеждать. Спросите у любого тренера, и они сделают выбор в его пользу. Но в реальности выиграть «Золотой мяч» ему будет сложно.

    Паоло Мальдини не выиграл «Золотой мяч», хоть и был лучшим защитником мира. Джанлуиджи Буффон долгие годы является лучшим вратарем мира, но и он не выигрывал его», – сказал Конте.

    Верните нам шикарный «Золотой мяч». Сейчас это слезы

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