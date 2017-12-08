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    Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Он забил 1 гол «Боруссии»

    Теги Бавария Криштиану Роналду Ливерпуль Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов рейтинги болельщики Филиппе Коутиньо Корентен Толиссо

    Определен лучший футболист 6-й игровой недели в Лиге чемпионов.

    Им стал форвард «Реала» Криштиану Роналду, забивший один гол в матче с «Боруссией» Дортмунд (3:2). За него отдали голоса 41% болельщиков.

    В тройку также вошел полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, оформивший хет-трик в матче со «Спартаком» (7:0), и полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо, забивший 2 гола «ПСЖ» (3:1).

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