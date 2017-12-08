Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Он забил 1 гол «Боруссии»

Определен лучший футболист 6-й игровой недели в Лиге чемпионов.

Им стал форвард Криштиану Роналду, забивший один гол в матче с «Боруссией» (3:2). За него отдали голоса 41% болельщиков.

В тройку также вошел полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, оформивший хет-трик в матче со (7:0), и полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо, забивший 2 гола (3:1).