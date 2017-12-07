«Локомотив» вышел в плей-офф Лиги Европы с 1-го места

«Локомотив» победил «Злин» (2:0) в 6-м туре и выиграл группу F с 11 очками.

Второе место занял «Копенгаген», который взял верх над лидировавшим до этого в группе «Шерифом» (2:0). Молдавская команда, как и датская, набрала 9 очков, но уступила «Копенгагену» по личным встречам.

будет сеяной командой при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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