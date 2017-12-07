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    Sports.ru

    «Локомотив» вышел в плей-офф Лиги Европы с 1-го места

    Теги Локомотив Фастав Злин Лига Европы

    «Локомотив» победил «Злин» (2:0) в 6-м туре Лиги Европы и выиграл группу F с 11 очками.

    Второе место занял «Копенгаген», который взял верх над лидировавшим до этого в группе «Шерифом» (2:0). Молдавская команда, как и датская, набрала 9 очков, но уступила «Копенгагену» по личным встречам.

    «Локомотив» будет сеяной командой при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Фастав Злин Чехия – Локомотив Россия 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    7 декабря, 21.00, «Андрувстадион»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 70, автогол Гнаничек, 0:2 – 75 Фарфан.
    Фастав ЗлинЗламал, Гнаничек, Матейов (Джафич, 79), Гайич, Ирачек, Гронек (Яничек, 65), Траоре, Вукадинович, Хольцер, Копечны, Диоп (Экпай, 72).
    ЛокомотивКоченков, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук, Фернандеш, Миранчук (Эдер, 59), Денисов, Фарфан (Ротенберг, 81), Коломейцев (Тарасов, 45), Лысов.
    Предупреждения:
    Миранчук (4), Гронек (45), Гайич (52), Гнаничек (65), Миранчук (90), Траоре (90).
    Удаление:
    Гайич (57).

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