«Локомотив» вышел в плей-офф Лиги Европы с 1-го места
«Локомотив» победил «Злин» (2:0) в 6-м туре Лиги Европы и выиграл группу F с 11 очками.
Второе место занял «Копенгаген», который взял верх над лидировавшим до этого в группе «Шерифом» (2:0). Молдавская команда, как и датская, набрала 9 очков, но уступила «Копенгагену» по личным встречам.
«Локомотив» будет сеяной командой при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 7 декабря, 21.00, «Андрувстадион»
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Фастав Злин –
Зламал, Гнаничек, Матейов (Джафич, 79), Гайич, Ирачек, Гронек (Яничек, 65), Траоре, Вукадинович, Хольцер, Копечны, Диоп (Экпай, 72).
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Локомотив –
Коченков, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук, Фернандеш, Миранчук (Эдер, 59), Денисов, Фарфан (Ротенберг, 81), Коломейцев (Тарасов, 45), Лысов.
- Удаление:
- Гайич (57).
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