ЦСКА будет в числе сеяных клубов на жеребьевке Лиги Европы, «Спартак» – нет

Три из четырех российских клубов, продолжающих выступление в еврокубках, гарантировали себе участие в 1/16 финала Лиги Европы.

и ЦСКА продолжат выступление в ЛЕ, заняв третьи места в своих группах в Лиге чемпионов, а досрочно пробился в плей-офф из группы ЛЕ. также может выйти в 1/16 финала в зависимости от результатов матчей 6-го тура, которые пройдут сегодня.

При жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА вместе с «Атлетико», «РБ Лейпцигом» и лиссабонским «Спортингом» будет в числе сеяных команд, а «Спартак» с «Наполи», «Селтиком» и дортмундской – несеяных.

Формат жеребьевки будет следующий: в корзину сеяных попадут 12 победителей своих групп ЛЕ плюс 4 лучшие команды, занявшие 3 места в своих группах ЛЧ, а в корзину несеяных, соответственно, будут включены 12 команд, занявших 2-е места в своих группах ЛЕ плюс оставшиеся 4 команды, занявшие 3 места в своих группах ЛЧ.

Жеребьевка состоится в понедельник, 11 декабря.