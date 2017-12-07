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    ЦСКА будет в числе сеяных клубов на жеребьевке Лиги Европы, «Спартак» – нет

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов Лига Европы

    Три из четырех российских клубов, продолжающих выступление в еврокубках, гарантировали себе участие в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Спартак» и ЦСКА продолжат выступление в ЛЕ, заняв третьи места в своих группах в Лиге чемпионов, а «Зенит» досрочно пробился в плей-офф из группы ЛЕ. «Локомотив» также может выйти в 1/16 финала в зависимости от результатов матчей 6-го тура, которые пройдут сегодня.

    При жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА вместе с «Атлетико», «РБ Лейпцигом» и лиссабонским «Спортингом» будет в числе сеяных команд, а «Спартак» с «Наполи», «Селтиком» и дортмундской «Боруссии» – несеяных.

    Формат жеребьевки будет следующий: в корзину сеяных попадут 12 победителей своих групп ЛЕ плюс 4 лучшие команды, занявшие 3 места в своих группах ЛЧ, а в корзину несеяных, соответственно, будут включены 12 команд, занявших 2-е места в своих группах ЛЕ плюс оставшиеся 4 команды, занявшие 3 места в своих группах ЛЧ.

    Жеребьевка состоится в понедельник, 11 декабря.

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