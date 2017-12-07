Роналду о переходе в «ПСЖ»: «Я счастлив в «Реале» и хочу завершить карьеру в Мадриде»

Нападающий «Реала» отказался от идеи сменить клуб и дал совет форварду Килиану Мбаппе.

О возможном переходе в

«Нет, я счастлив в «Реале» и хочу остаться здесь. Если это возможно, если я смогу, я бы хотел завершить карьеру в .

О кумире детства

«У меня их много. Я всегда искал хорошие примеры для подражания во всех видах спорта: «Формула-1», баскетбол, гольф...»

О мотивации и Мбаппе

«Ключ ко всему – продолжать двигаться вперед, сохраняя мотивацию. Когда ты просыпаешься каждое утро, и жизнь предоставляет тебе шанс играть в футбол – это лучшее, что может быть.

Я отправил сообщение Мбаппе. У него невероятный потенциал и талант. Все зависит от того, что у игрока в голове. Но Килиан – тот, кто может выиграть следующий «Золотой мяч».

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