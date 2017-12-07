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    Роналду о переходе в «ПСЖ»: «Я счастлив в «Реале» и хочу завершить карьеру в Мадриде»

    Теги ПСЖ Криштиану Роналду Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Золотой мяч Килиан Мбаппе

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отказался от идеи сменить клуб и дал совет форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

    О возможном переходе в «ПСЖ»

    «Нет, я счастлив в «Реале» и хочу остаться здесь. Если это возможно, если я смогу, я бы хотел завершить карьеру в Мадриде».

    О кумире детства

    «У меня их много. Я всегда искал хорошие примеры для подражания во всех видах спорта: «Формула-1», баскетбол, гольф...»

    О мотивации и Мбаппе

    «Ключ ко всему – продолжать двигаться вперед, сохраняя мотивацию. Когда ты просыпаешься каждое утро, и жизнь предоставляет тебе шанс играть в футбол – это лучшее, что может быть.

    Я отправил сообщение Мбаппе. У него невероятный потенциал и талант. Все зависит от того, что у игрока в голове. Но Килиан – тот, кто может выиграть следующий «Золотой мяч».

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