Роналду получит 5-й «Золотой мяч» на Эйфелевой башне в четверг

Форварду Криштиану Роналду вручат пятый «Золотой мяч» в Париже 7 декабря.

Церемония награждения состоится на Эйфелевой башне.

Изначально журнал France Football планировал вручить приз ближе к Рождеству, но плотный календарь «Реала» заставил провести церемонию в начале декабря.

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

В октябре Роналду во второй раз подряд был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.