Роналду получит 5-й «Золотой мяч» на Эйфелевой башне в четверг
Форварду «Реала» Криштиану Роналду вручат пятый «Золотой мяч» в Париже 7 декабря.
Церемония награждения состоится на Эйфелевой башне.
Изначально журнал France Football планировал вручить приз ближе к Рождеству, но плотный календарь «Реала» заставил провести церемонию в начале декабря.
Полный список номинантов можно посмотреть здесь.
В октябре Роналду во второй раз подряд был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.
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