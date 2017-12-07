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    Впервые в плей-офф Лиги чемпионов вышли 5 команд из одной страны. Из Англии

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия примера Испания Лига чемпионов Тоттенхэм рекорды

    Сегодня определились все 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Впервые в истории турнира в плей-офф сыграют пять представителей одной страны.

    Дальше прошли пять английских команд – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», выигравшие свои группы, а также «Челси», занявший второе место.

    Напомним, что «МЮ» стал пятой командой от Англии, выиграв Лигу Европы-2016/17 и получив путевку в главный европейский турнир.

    По четыре команды в 1/8 финала Лиги чемпионов выходило от Англии (6 раз), Испании (4) и Германии (2).

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