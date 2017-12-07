Коутиньо в матче со «Спартаком» оформил первый хет-трик в составе «Ливерпуля»

Полузащитник Филиппе Коутиньо забил три гола в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (5:0, второй тайм).

25-летний бразилец открыл счет с пенальти на 4-й минуте встречи, а затем забивал на 15-й и 50-й минутах.

Таким образом, Коутиньо оформил первый хет-трик в составе .

Коутиньо выступает за английский клуб с 2013 года. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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