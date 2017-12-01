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    Sport.es: «Барселона» готова заплатить за Коутиньо 150 млн евро

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Эрнесто Вальверде примера Испания Арда Туран возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    «Барселона» возобновит работу над трансфером полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в январское трансферное окно.

    Каталонский клуб изначально предложит за бразильского хавбека 130 миллионов евро, но руководство сине-гранатовых держит в уме то, что сумма в итоге может возрасти до 150 миллионов.

    По информации Sport.es, это предложение должно устроить мерсисайдцев.

    При этом сообщается, что согласование условий личного контракта с 25-летним игроком не станет проблемой. Ожидается, что зарплата Коутиньо на «Камп Ноу» составит 14 миллионов евро в год за вычетом налогов.

    Тем не менее, «Барселона» должна предварительно разгрузить свою зарплатную ведомость, чтобы оформить трансфер.

    Для этого клуб в первую очередь хочет расстаться с полузащитником Ардой Тураном, который не вписывается в планы главного тренера Эрнесто Вальверде. Турок зарабатывает в «Барсе» 8,5 миллионов евро в год.

    Ранее появилась информация, согласно которой Коутиньо договорился с руководством «Ливерпуля» о том, что его отпустят в «Барселону»

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