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    Роналду стал первым игроком, забившим во всех 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов

    Теги Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов АПОЭЛ Тоттенхэм рекорды

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    Таким образом, 32-летний португалец стал первым игроком, забившим во всех шести матчах группового этапа турнира.

    На счету Роналду 9 голов в шести играх. Он забил 4 гола АПОЭЛ, 2 – «Тоттенхэму» и 3 – «Боруссии».

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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