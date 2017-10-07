Роналду повторил рекорд Левандовского по числу голов в одном отборочном цикле Европы, забив 15 мячей
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче квалификации ЧМ-2018 с Андоррой (1:0, второй тайм).
32-летний нападающий «Реала» повторил рекорд Роберта Левандовского по числу голов в одном отборочном цикле Европы, забив 15 мячей.
Польский форвард установил это достижение в четверг.
Подробную статистику Роналду можно посмотреть здесь.
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