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    Роналду повторил рекорд Левандовского по числу голов в одном отборочном цикле Европы, забив 15 мячей

    Теги Бавария Криштиану Роналду сборная Португалии бундеслига Германия примера Испания сборная Польши Реал сборная Андорры рекорды Роберт Левандовски квалификация ЧМ-2018

    Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче квалификации ЧМ-2018 с Андоррой (1:0, второй тайм).

    32-летний нападающий «Реала» повторил рекорд Роберта Левандовского по числу голов в одном отборочном цикле Европы, забив 15 мячей. 

    Польский форвард установил это достижение в четверг.

    Подробную статистику Роналду можно посмотреть здесь.

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