Роналду вышел на 3-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов и проводит 400-ю игру за «Реал»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Таким образом, 32-летний португалец проводит 142-й матч в турнире. По этому показателю он догнал экс-форварда мадридцев Рауля и вышел на третье место.
Опережают Роналду бывший хавбек «Барселоны» Хави (151 матч) и вратарь «Порту» Икер Касильяс (166).
Кроме того, Роналду проводит 400-й матч за «Реал». На его счету 409 голов, 111 голевых передач и 292 победы. Лидирует по матчам за мадридев Рауль (741).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Реал».
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