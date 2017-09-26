Роналду вышел на 3-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов и проводит 400-ю игру за «Реал»

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Таким образом, 32-летний португалец проводит 142-й матч в турнире. По этому показателю он догнал экс-форварда мадридцев и вышел на третье место.

Опережают Роналду бывший хавбек «Барселоны» Хави (151 матч) и вратарь «Порту» (166).

Кроме того, Роналду проводит 400-й матч за . На его счету 409 голов, 111 голевых передач и 292 победы. Лидирует по матчам за мадридев Рауль (741).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – .