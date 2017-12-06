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    Виктор Гончаренко: «ЦСКА может занести себе в актив эту Лигу чемпионов»

    Теги ЦСКА Леонид Слуцкий Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Виктор Гончаренко

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о поражении от «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

    «Пробовали навязать свою игру и моментами это получалось. К сожалению, то, о чем просили после первого тайма – не садиться низко, так как у «Манчестера» есть мастера, которые опасны перед штрафной, выполнить не удалось.

    Как только мы сели, так и начались проблемы. Но считаю, что второй тайм очень хорошо провели.

    При определенном раскладе могли зацепиться за ничью. Однако когда играешь против топ-клуба в любой момент нужно ждать атак.

    Сыграть на ноль – очень сложно. Тем не менее, доволен командой», – сказал Гончаренко.

    Гончаренко положительно оценил выступление команды в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Думаю, мы можем занести себе в актив эту Лигу чемпионов. Мы закончили третьими и до последнего матча претендовали на выход из группы.

    Мы получили опыт, это важно для наших молодых игроков, достаточно хорошо действовали в атаке и в обороне», – цитирует тренера ТАСС.

    Белорусский специалист высказался и о том, что в расположении команды перед игрой побывал экс-тренер москвичей Леонид Слуцкий, уволенный ранее из «Халла».

    «Слуцкий зашел в раздевалку, перекинулись парой слов, но не общались плотно. Наверняка в Москве еще увидимся, многие вопросы обсудим», – приводит слова Гончаренко «Чемпионат.com».

    ЦСКА не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в Лиге Европы

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