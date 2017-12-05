Слуцкий навестил ЦСКА в Англии перед матчем с «МЮ»
Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий приехал в расположение московского клуба в Англии.
ЦСКА сегодня сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Слуцкий на днях был уволен из «Халла». Вместе с ним ЦСКА навестил экс-спортивный директор клуба Олег Яровинский, который также покинул «Халл».
Фото: твиттер Дмитрия Симонова
Что именно у Слуцкого не получилось в «Халле»?
Это не у Слуцкого не получилось, а у нас
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