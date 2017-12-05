Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Слуцкий навестил ЦСКА в Англии перед матчем с «МЮ»

    Теги ЦСКА Леонид Слуцкий Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия Лига чемпионов фото Халл

    Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий приехал в расположение московского клуба в Англии.

    ЦСКА сегодня сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Слуцкий на днях был уволен из «Халла». Вместе с ним ЦСКА навестил экс-спортивный директор клуба Олег Яровинский, который также покинул «Халл».

    фото

    Фото: твиттер Дмитрия Симонова

    Что именно у Слуцкого не получилось в «Халле»?

    Это не у Слуцкого не получилось, а у нас

    Слуцкий уволен из «Халла». За что?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться