Слуцкий навестил ЦСКА в Англии перед матчем с «МЮ»

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий приехал в расположение московского клуба в Англии.

ЦСКА сегодня сыграет с в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Слуцкий на днях был уволен из . Вместе с ним ЦСКА навестил экс-спортивный директор клуба Олег Яровинский, который также покинул «Халл».

Фото: твиттер Дмитрия Симонова

Что именно у Слуцкого не получилось в «Халле»?

Это не у Слуцкого не получилось, а у нас

Слуцкий уволен из «Халла». За что?