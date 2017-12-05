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    Харри Реднапп: «Ливерпуль» победит «Спартак» 3:0 или 4:0»

    Теги Спартак Ливерпуль Харри Реднапп Лига чемпионов

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп дал прогноз на матч ЛЧ «Ливерпуль» — «Спартак».

    - «Ливерпуль» победит со счетом 3:0 или 4:0. Это будет плохая неделя для России. (Продолжительный смех.)

    – Салах уже забил 12 голов в чемпионате. Как его остановить?

    – Это невозможно – фантастический игрок, который в каждом матче только прогрессирует. «Спартаку» нужно постараться солидно действовать в обороне, но это все равно вряд ли поможет. «Ливерпуль» забьет три или четыре мяча под пение «Энфилда».

    – Но «Спартак» сдержал англичан в Москве. У него тоже есть хорошие игроки – Промес, например.

    – О, Промес. Слышал о нем. Хороший парень, но этого мало для «Спартака», — сказал Реднапп.

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