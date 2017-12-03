Хавбек «Халла» Мейлер об увольнении Слуцкого: «Босс, спасибо за все. Это были замечательные месяцы совместной работы»

Полузащитник Дэвид Мейлер поблагодарил Леонида Слуцкого, отправленного в отставку с поста главного тренера команды.

«Хочу поблагодарить тренера за все. Босс, это были замечательные несколько месяцев совместной работы.

Простите, что это не сработало так, как мы хотели. Спасибо и удачи в будущем», – написал Мейлер.

Слуцкий уволен из «Халла». За что?