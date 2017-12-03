Хавбек «Халла» Мейлер об увольнении Слуцкого: «Босс, спасибо за все. Это были замечательные месяцы совместной работы»
Полузащитник «Халла» Дэвид Мейлер поблагодарил Леонида Слуцкого, отправленного в отставку с поста главного тренера команды.
«Хочу поблагодарить тренера за все. Босс, это были замечательные несколько месяцев совместной работы.
Простите, что это не сработало так, как мы хотели. Спасибо и удачи в будущем», – написал Мейлер.
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