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    Хавбек «Халла» Мейлер об увольнении Слуцкого: «Босс, спасибо за все. Это были замечательные месяцы совместной работы»

    Теги Леонид Слуцкий Халл Д2 Англия Дэвид Мейлер

    Полузащитник «Халла» Дэвид Мейлер поблагодарил Леонида Слуцкого, отправленного в отставку с поста главного тренера команды.

    «Хочу поблагодарить тренера за все. Босс, это были замечательные несколько месяцев совместной работы. 

    Простите, что это не сработало так, как мы хотели. Спасибо и удачи в будущем», – написал Мейлер.

    Слуцкий уволен из «Халла». За что?

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