Леонид Слуцкий: «Халл» навсегда останется в моем сердце»

Российский тренер , покинувший сегодня «Халл Сити», прокомментировал свою отставку.

«Хочу поблагодарить всех, кто связан с клубом «Халл Сити» – от футболистов и сотрудников до владельца и, особенно, болельщиков.

Я очень горжусь, что получил такой опыт, это было испытание, но для меня оно вышло захватывающим.

«Халл» навсегда останется в моем сердце, и я желаю команде всего наилучшего в дальнейшем», – сказал Слуцкий.

Слуцкий уволен из «Халла». За что?