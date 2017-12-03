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    Леонид Слуцкий: «Халл» навсегда останется в моем сердце»

    Теги Леонид Слуцкий отставки Халл Д2 Англия

    Российский тренер Леонид Слуцкий, покинувший сегодня «Халл Сити», прокомментировал свою отставку.

    «Хочу поблагодарить всех, кто связан с клубом «Халл Сити» – от футболистов и сотрудников до владельца и, особенно, болельщиков.

    Я очень горжусь, что получил такой опыт, это было испытание, но для меня оно вышло захватывающим.

    «Халл» навсегда останется в моем сердце, и я желаю команде всего наилучшего в дальнейшем», – сказал Слуцкий.

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