Леонид Слуцкий: «Халл» навсегда останется в моем сердце»
Российский тренер Леонид Слуцкий, покинувший сегодня «Халл Сити», прокомментировал свою отставку.
«Хочу поблагодарить всех, кто связан с клубом «Халл Сити» – от футболистов и сотрудников до владельца и, особенно, болельщиков.
Я очень горжусь, что получил такой опыт, это было испытание, но для меня оно вышло захватывающим.
«Халл» навсегда останется в моем сердце, и я желаю команде всего наилучшего в дальнейшем», – сказал Слуцкий.
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