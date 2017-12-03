Погба будет дисквалифицирован минимум на 3 матча
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рискует получить дополнительную дисквалификацию.
Завтра Футбольная ассоциация Англии получит отчет главного арбитра матча «Арсенал» – «МЮ» Андре Марринера, в котором он в том числе опишет ситуацию с удалением футболиста.
Погба получит гарантированную трехматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку, кроме того, если выяснится, что его аплодисменты после удаления носили саркастический характер и были направлены в адрес судьи, срок дисквалификации может вырасти.
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