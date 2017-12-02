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    «Арсенал» – «МЮ». Погба получил прямую красную и пропустит матч с «Ман Сити»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал дисквалификации судьи фото Андре Марринер Поль Погба Эктор Бельерин

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба удален с поля в матче 15-го тура премьер-лиги против «Арсенала» (3:1, второй тайм).

    На 75-й минуте французский хавбек получил прямую красную карточку за грубый фол на Экторе Бельерине.

    Таким образом, Погба из-за дисквалификации пропустит дерби с «Манчестер Сити» 10 декабря.

    Матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» судит Андре Марринер.

    Фото: кадр из трансляции BT Sport

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