«Арсенал» – «МЮ». Погба получил прямую красную и пропустит матч с «Ман Сити»

Полузащитник Поль Погба удален с поля в матче 15-го тура премьер-лиги против (3:1, второй тайм).

На 75-й минуте французский хавбек получил прямую красную карточку за грубый фол на .

Таким образом, Погба из-за дисквалификации пропустит дерби с 10 декабря.

Матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» судит Андре Марринер.

Фото: кадр из трансляции BT Sport