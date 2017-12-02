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    Жозе Моуринью: «После матча я сказал Де Хеа, что это лучшая игра вратаря во всем мире»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Арсенал судьи Давид Де Хеа Андре Марринер Лоран Косьельни Поль Погба Ромелу Лукаку

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал исход матча против «Арсенала» (3:1).

    «Мне понравилась, как моя команда играла и сражалась. «Арсенал» периодами показывал блестящий футбол в атаке и создавал нам трудности. Но должен сказать, что мои футболисты заслуживают все слова похвалы в свой адрес.

    Наш план заключался в том, что когда соперник владеет мячом, мы защищаемся, в том числе атакующие игроки. А когда мы получали мяч, мы быстро должны были переходить в контратаку, чтобы постараться забить, и у нас это получилось. У «Арсенала» были моменты, но мы сражались, и к тому же у нас был великолепный голкипер.

    После матча я сказал Де Хеа, что увидел лучшую игру в исполнении вратаря во всем мире. Голкипер необходим команде, когда она в нем нуждается. Настрой всей команды был на высоте.

    Удаление Погба? Не знаю. Оставлю обсуждение вам. Оставлю вам и нарушение Косьельни на Лукаку, оставлю вам и валявшихся на газоне футболистов «Арсенала». Газон просто великолепен, возможно, появляется какое-то желание упасть на него», – сказал Моуринью.

    Главным арбитром матча был Андре Марринер.

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