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    ESPN: «Халл» уволит Слуцкого в понедельник

    Теги Леонид Слуцкий отставки Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в ближайшее время покинет свой пост.

    По информации ESPN, российский тренер будет уволен в понедельник.

    «Тигры» не могут выиграть в семи матчах подряд (3 ничьих и 4 поражения) и идут на 20-м месте в чемпионшипе – всего в 3 очках от зоны вылета.

    Расставание со Слуцким приведет к тому, что «Халл» назначит уже 4-го главного тренера за последние полтора года.

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