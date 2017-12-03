ESPN: «Халл» уволит Слуцкого в понедельник

Главный тренер «Халл Сити» в ближайшее время покинет свой пост.

По информации ESPN, российский тренер будет уволен в понедельник.

«Тигры» не могут выиграть в семи матчах подряд (3 ничьих и 4 поражения) и идут на 20-м месте в чемпионшипе – всего в 3 очках от зоны вылета.

Расставание со Слуцким приведет к тому, что «Халл» назначит уже 4-го главного тренера за последние полтора года.