«Халл» Слуцкого вырвал ничью на 6-й добавленной минуте, но не побеждает уже в 7 матчах подряд

«Халл Сити» вырвал ничью в добавленное время в матче 20-го тура чемпионшипа против (2:2).

Команда Леонида Слуцкого вела в счете по ходу игры, затем пропустила на 70-й и 85-й минутах, однако уже на 96-й минуте защитник сравнял счет.

«Халл» не может победить в чемпионате уже в семи матчах подряд – три ничьи и четыре поражения.

После 20 туров команда идет на 20-м месте в турнирной таблице – всего в трех очках от зоны вылета.