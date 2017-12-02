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    «Халл» Слуцкого вырвал ничью на 6-й добавленной минуте, но не побеждает уже в 7 матчах подряд

    Теги Леонид Слуцкий Майкл Доусон Халл Шеффилд Уэнсдей Д2 Англия

    «Халл Сити» вырвал ничью в добавленное время в матче 20-го тура чемпионшипа против «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).

    Команда Леонида Слуцкого вела в счете по ходу игры, затем пропустила на 70-й и 85-й минутах, однако уже на 96-й минуте защитник Майкл Доусон сравнял счет.

    «Халл» не может победить в чемпионате уже в семи матчах подряд – три ничьи и четыре поражения.

    После 20 туров команда идет на 20-м месте в турнирной таблице – всего в трех очках от зоны вылета.

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