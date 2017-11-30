Слуцкий встретился с руководством «Халла». Его будущее решится после матча с «Шеффилд Уэнсдей»

Главный тренер Леонид Слуцкий встретился с руководством клуба перед выездным матчем 20-го тура чемпионшипа против .

Команда Слуцкого не побеждает с 21 октября, безвыигрышная серия достигла шести встреч.

Будущее российского тренера напрямую зависит от результата встречи с «Шеффилд Уэнсдей», который состоится 2 декабря.

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