Жеребьевка ЧМ-2018 начнется в 18.00

Сегодня в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоится жеребьевка финального турнира , который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

32 сборные-участницы чемпионата будут разбиты на восемь групп, при этом Россия, как страна-организатор, попала в первую корзину и возглавит группу А.

В первую корзину также вошли сборные Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции.

Во вторую корзину попали Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай и Хорватия.

В третью – Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал и Иран.

В четвертую – Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея и Саудовская Аравия.

Из-за географических ограничений в одну группу могут попасть не более двух европейских команд и не более одной – с других континентов.

Начало жеребьевки – в 18.00 по московскому времени.

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