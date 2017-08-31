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    Следите за всеми слухами и переходами летнего трансферного дедлайна в приложениии «Трансферы+» для Android и iOS

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    Трансферные слухи, официальные комментарии представителей клубов, инсайды, мнения экспертов, фото новичков в одном приложении – «Трансферы» от Sports.ru

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    Загрузив приложение «Трансферы», вы получаете:

    – Свежие трансферные новости и слухи о клубах и игроках со всего мира.

    – Интервью игроков, мнения экспертов и инсайдеров.

    – Фотогалереи с новичками команд.

    – Эксклюзивные трансферные блоги и материалы пользователей Sports.ru.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками: форумы и комментарии.

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