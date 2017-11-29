Диего Марадона: «Парней из «Шапекоэнсе» отправили на смерть, чтобы сэкономить 5 тысяч долларов»

Легендарный аргентинский футболист высказался о трагедии «Шапекоэнсе» в годовщину авиакатастрофы.

«Сегодня футбол в трауре, потому что год назад ребята из полетели в поисках счастья, но встретили свою смерть. Я хочу очень сильно обнять их близких и болельщиков.

Если я ничего не сказал год назад, это было из-за стыда. Стыда, что их отправили на смерть ради экономии 5 тысяч долларов», – написал Марадона.

«Было очень спокойно. А потом мы начали падать». Выжившие – о трагедии «Шапекоэнсе»