Диего Марадона: «Парней из «Шапекоэнсе» отправили на смерть, чтобы сэкономить 5 тысяч долларов»
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказался о трагедии «Шапекоэнсе» в годовщину авиакатастрофы.
«Сегодня футбол в трауре, потому что год назад ребята из «Шапекоэнсе» полетели в поисках счастья, но встретили свою смерть. Я хочу очень сильно обнять их близких и болельщиков.
Если я ничего не сказал год назад, это было из-за стыда. Стыда, что их отправили на смерть ради экономии 5 тысяч долларов», – написал Марадона.
«Было очень спокойно. А потом мы начали падать». Выжившие – о трагедии «Шапекоэнсе»
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