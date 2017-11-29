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    Диего Марадона: «Парней из «Шапекоэнсе» отправили на смерть, чтобы сэкономить 5 тысяч долларов»

    Теги высшая лига Бразилия происшествия Диего Марадона Шапекоэнсе

    Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказался о трагедии «Шапекоэнсе» в годовщину авиакатастрофы.

    «Сегодня футбол в трауре, потому что год назад ребята из «Шапекоэнсе» полетели в поисках счастья, но встретили свою смерть. Я хочу очень сильно обнять их близких и болельщиков.

    Если я ничего не сказал год назад, это было из-за стыда. Стыда, что их отправили на смерть ради экономии 5 тысяч долларов», – написал Марадона.

    «Было очень спокойно. А потом мы начали падать». Выжившие – о трагедии «Шапекоэнсе»

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