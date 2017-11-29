Судья Мешков: «Мне абсолютно неинтересно, почему Глушакова выводило мое судейство»

Судья Виталий Мешков рассказал о своей работе на матче чемпионата России между и «Зенитом» (3:1).

Об эмоциях

Эмоций никаких нет. Есть еще усталость, причем не физическая, а скорее моральная. Опустошение. Такие игры легко не даются. Мне понравилось, что вся бригада сработала, как единое целое. Мы неплохо настроились на этот матч, обсуждали взаимодействия, поэтому, на мой взгляд, все прошло на должном уровне.

О качестве судейства матча

Сказать, что ты хорош на все 100% после такой встречи – это лукавство. В любой игре есть помарки, недочеты, над которыми нужно поработать. Детальный анализ мы проводим не по горячим следам, а примерно через день-два, то есть после того, как более-менее приходишь в себя.

Я сам на днях посмотрю еще раз матч. Если замечу, что где-то был не прав, покритикую себя. Помимо этого, я жду рапорта от инспектора. Отталкиваясь от тех советов, которые он мне даст, буду делать выводы.

О реакции Глушакова на судейство

Мне абсолютно неинтересно, почему Дениса выводило мое судейство. У человека свое мнение, он играет на высоком уровне, встречается с разными арбитрами. Вполне нормально, что кто-то ему более симпатичен, кто-то – менее.

Об удалении Фернандо

Была вторая желтая карточка, человек в безрассудной манере вступил в единоборство. И по большому счету его не интересовал сам мяч. Если бы он повел себя еще более неаккуратно, то, возможно, я бы показал ему прямую красную.

О видеоповторах

Видеоповторы нужны в ситуациях, когда арбитр не мог видеть нарушение правил, игру рукой или сомнительный офсайд. Иногда трудно правильно оценить эпизод, тем более, когда он происходит в динамике. Эта система лишний раз избавила бы судью от претензий со стороны общественности. Думаю, и Глушакову было бы легче: не было бы недовольства судейством, он стал бы лучше играть, и сборная начала бы прогрессировать.