Радимов – Глушакову: «Пари: кто окажется ниже по итогам чемпионата, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане»

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов после поражения питерцев от (1:3) предложил полузащитнику красно-белых Денису Глушакову пари по итогам выступления в чемпионате России.

«Денис, с победой! Принимаются поздравления с днем рождения (тонко), чувство юмора – отличное, спасибо. Но чемпионат продолжается!

Пари по итогам чемпионата: кто ниже окажется, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане, который выберет победивший», – написал Радимов в инстаграме.

Денис Глушаков: «Поздравляем Манчини, Кержакова и Радимова с днем рождения»