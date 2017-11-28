Радимов – Глушакову: «Пари: кто окажется ниже по итогам чемпионата, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане»
Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов после поражения питерцев от «Спартака» (1:3) предложил полузащитнику красно-белых Денису Глушакову пари по итогам выступления в чемпионате России.
«Денис, с победой! Принимаются поздравления с днем рождения (тонко), чувство юмора – отличное, спасибо. Но чемпионат продолжается!
Пари по итогам чемпионата: кто ниже окажется, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане, который выберет победивший», – написал Радимов в инстаграме.
Денис Глушаков: «Поздравляем Манчини, Кержакова и Радимова с днем рождения»
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