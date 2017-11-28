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    Радимов – Глушакову: «Пари: кто окажется ниже по итогам чемпионата, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане»

    Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Денис Глушаков

    Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов после поражения питерцев от «Спартака» (1:3) предложил полузащитнику красно-белых Денису Глушакову пари по итогам выступления в чемпионате России.

    «Денис, с победой! Принимаются поздравления с днем рождения (тонко), чувство юмора – отличное, спасибо. Но чемпионат продолжается!

    Пари по итогам чемпионата: кто ниже окажется, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане, который выберет победивший», – написал Радимов в инстаграме.

    Денис Глушаков: «Поздравляем Манчини, Кержакова и Радимова с днем рождения»

    Опрос

    Кто будет выше по итогам чемпионата – «Спартак» или «Зенит»?

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    • Спартак
      65%
    • Зенит
      35%

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