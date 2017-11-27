Роберто Манчини: «Мы доминировали весь матч против «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча премьер-лиги против (1:3).

- Почему не додавили «Спартак»?

– Несправедливый результат. Мы проиграли, но заслуживали, как минимум, ничьи. После 2:0 в пользу «Спартака» мы доминировали.

- Лучший матч чемпионата?

– Я считаю, что не было ни одного матча в этом чемпионате, где бы мы не доминировали большую часть встречи. Сегодня мы должны были забивать, это наша проблема – мы мало забиваем. Будем над этим работать.

- Почему так рано сделали замену?

– Мы проигрывали 0:2, надо было больше атаковать. Это связано с тем, что надо было забивать.

- Было много эмоций на поле.

– Главная эмоция заключается в том, что мы доминировали весь матч, но результат несправедлив. Это футбол, мы будем работать над ошибками, – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш Футбол».