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    Роберто Манчини: «Мы доминировали весь матч против «Спартака»

    Теги Спартак Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча премьер-лиги против «Спартака» (1:3).

    - Почему не додавили «Спартак»?

    – Несправедливый результат. Мы проиграли, но заслуживали, как минимум, ничьи. После 2:0 в пользу «Спартака» мы доминировали.

    - Лучший матч чемпионата?

    – Я считаю, что не было ни одного матча в этом чемпионате, где бы мы не доминировали большую часть встречи. Сегодня мы должны были забивать, это наша проблема – мы мало забиваем. Будем над этим работать.

    - Почему так рано сделали замену?

    – Мы проигрывали 0:2, надо было больше атаковать. Это связано с тем, что надо было забивать.

    - Было много эмоций на поле.

    – Главная эмоция заключается в том, что мы доминировали весь матч, но результат несправедлив. Это футбол, мы будем работать над ошибками, – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш Футбол».

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