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    Роберто Манчини: «Не думаю, что у «Зенита» есть проблемы со свежестью игроков»

    Теги Спартак Зенит Юрий Жирков Роберто Манчини премьер-лига Россия

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Спартака».

    – Позвольте поздравить вас с днем рождения. Вопрос по игре: прокомментируйте стартовый состав. Опять довольно серьезная ротация и не совсем стандартно будет выглядеть атакующая группа. Жирков займет место как раз в атакующей тройке?

    – Спасибо за поздравления, мне очень приятно. Что касается состава, то не вижу ничего необычного. Обыкновенный состав.

    Жирков хорошо играет в качестве крайнего защитника и на фланге. Поэтому для него это знакомая позиция. Ничего неожиданного в составе не вижу.

    – Понятно, что велика ротация, но после матча с «Вардаром» хватит ли команде свежести?

    – Не думаю, что у нас есть проблемы со свежестью игроков. Даже принимая во внимание то, что мы играли не так давно.

    Я изменил состав, учитывая то, что нам нужно играть сегодня. Поэтому не могу сказать, что кто-то из игроков чувствует себя недостаточно свежим, – заявил Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ».

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