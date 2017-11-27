Сколько голов забьет Дзюба?
Сегодня в главном матче дня «Спартак» играет против «Зенита». Клубы отделяют пять очков в турнирной таблице, и этот разрыв может сократиться.
Все прекрасно помнят счет матча в первом круге. Однако «Спартак» не проигрывал дома в 17 из последних 18 матчей в РФПЛ, а «Зенит» три последних матча сыграл вничью.
Главные бомбардиры находятся в хорошей форме – у Квинси Промеса 8 голов и 6 передач, а у Александра Кокорина 9 голов и 3 паса. Советуем вам взять обоих футболистов в свою команду в ежедневном фэнтези Kixx.
Чем ответит Дзюба? У Артема пока один мяч в 17 матчах, но игры против родной команды для него всегда особенные. Он начнет матч на скамейке запасных, но должен выйти во втором тайме.
Торопитесь! До стартового свистка осталось меньше часа.
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