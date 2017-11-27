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    Сколько голов забьет Дзюба?

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Дмитрий Комбаров Роберто Манчини премьер-лига Россия Денис Глушаков Александр Кокорин fantasy Куинси Промес Массимо Каррера Kixx

    Сегодня в главном матче дня «Спартак» играет против «Зенита». Клубы отделяют пять очков в турнирной таблице, и этот разрыв может сократиться. 

    Все прекрасно помнят счет матча в первом круге. Однако «Спартак» не проигрывал дома в 17 из последних 18 матчей в РФПЛ, а «Зенит» три последних матча сыграл вничью. 

    Главные бомбардиры находятся в хорошей форме – у Квинси Промеса 8 голов и 6 передач, а у Александра Кокорина 9 голов и 3 паса. Советуем вам взять обоих футболистов в свою команду в ежедневном фэнтези Kixx.

    Чем ответит Дзюба? У Артема пока один мяч в 17 матчах, но игры против родной команды для него всегда особенные. Он начнет матч на скамейке запасных, но должен выйти во втором тайме.

     «СПАРТАК» – «ЗЕНИТ» 

    Торопитесь! До стартового свистка осталось меньше часа.

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