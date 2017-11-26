Смолов забил 9-й гол и догнал Кокорина в списке бомбардиров РФПЛ
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов забил гол в матче 18-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:0, перерыв).
Теперь на счету Смолова 9 мячей и 2 результативных паса в 12 играх чемпионата России-2017/18.
Смолов догнал лидировавшего в списке лучших бомбардиров форварда «Зенита» Александра Кокорина (9 голов и 3 голевых паса в 17 матчах).
Третье место делят хавбек «Спартака» Куинси Промес и нападающий «Тосно» Евгений Марков (у обоих по 8 мячей).
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