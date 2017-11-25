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    Станислав Черчесов: «Смолов впереди Кокорина на пару процентов»

    Теги Зенит Федор Смолов Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная России Александр Кокорин Краснодар

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил игру нападающих Федора Смолова и Александра Кокорина.

    «Такая головная боль для любого тренера за счастье. Подобные дилеммы есть и у других сборных: Месси и Дибала в сборной Аргентины тоже вместе не играют. И двух топ-вратарей одновременно в ворота не поставишь. Так же и у нас.

    Понятно, что Смолов играл больше и выступал на Кубке конфедераций. Он лучший бомбардир даже чисто арифметически. На пару процентов он впереди Кокорина.

    Но если вы заметили, последние 25-30 минут в матче с Испанией, а также в октябрьских играх с Кореей и Ираном мы играли по схеме с двумя форвардами. Стараемся с помощью контрольных матчей понять, как нам играть в той или иной ситуации. Попробовали и в четыре защитника, и в два нападающих», – сказал Черчесов.

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