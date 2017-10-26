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    Денис Глушаков: «В «Зенит» приглашали трижды, но мне не нравятся голубые цвета»

    Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Зенит».

    — Шаг в сторону «Зенита» никогда не хотели сделать?

    — В Петербург меня приглашали три раза. В 2009 году — тогда я только начал выходить в стартовом составе «Локомотива», уходить не было смысла. Еще одна попытка в 2011-м, но главный тренер Коусейру попросил не бросать команду — мы играли в Лиге Европы и дошли до 1/16 финала. А в 2013 году параллельно поступило предложение от «Спартака», а там уже и не было сомнений, что я выберу.

    — Похоже, кто-то критично настроен…

    — Нет, конечно. Просто голубые цвета не нравятся (смеется). А против города ничего не имею. Но приезжаю туда только на игры. Иногда с Файзулиным созваниваемся, приглашает в гости. Но как бы я ни хотел — времени нет. Дай бог, вызовут в сборную — приеду на игру с Испанией, – сказал Глушаков.

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