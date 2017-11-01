Глушаков о словах Лунева: «Если в «Спартаке» кто-то так скажет, ни к чему хорошему это не приведет»
Капитан «Спартака» Денис Глушаков выразил свое мнение по поводу высказываний голкипера «Зенита» Андрея Лунев после поражения петербуржцев от «Локомотива» (0:3).
– Как ты относишься к высказыванию Лунева «Пусть говорит тренер» после поражения от «Локомотива»? Ведь когда-то так же сказал Дзюба в «Спартаке».
– Могу сказать о себе. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Если у нас в команде кто-то скажет, как Лунев, то ни к чему хорошему, это не приведет, – ответил Глушаков.
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