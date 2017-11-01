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    Глушаков о словах Лунева: «Если в «Спартаке» кто-то так скажет, ни к чему хорошему это не приведет»

    Теги Спартак Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Денис Глушаков Андрей Лунев Массимо Каррера

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков выразил свое мнение по поводу высказываний голкипера «Зенита» Андрея Лунев после поражения петербуржцев от «Локомотива» (0:3).

    – Как ты относишься к высказыванию Лунева «Пусть говорит тренер» после поражения от «Локомотива»? Ведь когда-то так же сказал Дзюба в «Спартаке».

    – Могу сказать о себе. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Если у нас в команде кто-то скажет, как Лунев, то ни к чему хорошему, это не приведет, – ответил Глушаков.

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