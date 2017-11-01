Глушаков о словах Лунева: «Если в «Спартаке» кто-то так скажет, ни к чему хорошему это не приведет»

Капитан Денис Глушаков выразил свое мнение по поводу высказываний голкипера Андрея Лунев после поражения петербуржцев от «Локомотива» (0:3).

– Как ты относишься к высказыванию Лунева «Пусть говорит тренер» после поражения от ? Ведь когда-то так же сказал Дзюба в «Спартаке».

– Могу сказать о себе. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Если у нас в команде кто-то скажет, как Лунев, то ни к чему хорошему, это не приведет, – ответил Глушаков.

Андрей Лунев: «У нас пусть тренер все говорит»

Лунев о реакции на слова про Манчини: «Люди на ровном месте начинают что-то домысливать и строить теории заговора»