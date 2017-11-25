Бухаров может перейти в «Рубин»
Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе «Рубина» к форварду «Ростова» Александру Бухарову.
«Что касается «Рубина», команды очень амбициозной, там работает Курбан Бердыев, то мы знаем о проблемах, которые остались от прежнего руководства. Казанцы ищут варианты, как можно усилить команду.
Приготовьтесь! Один из вариантов усиления атаки «Рубина» – это Александр Бухаров. Он играл в свое время в «Рубине», играл неплохо, забивал. Чтобы усилить свой потенциал в атаке, «Рубин» готов купить Бухарова», – сказал Арустамян.
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