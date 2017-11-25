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    Нобель Арустамян: «Зенит» активно интересуется Набиуллиным»

    Теги Зенит Рубин Юрий Жирков премьер-лига Россия возможные трансферы Доменико Кришито Нобель Арустамян Эльмир Набиуллин

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал о возможных трансферах питерского «Зенита».

    «В ближайшем будущем «Зенит» может отдать нескольких игроков в аренду, а что касается приобретений, то есть вопрос по линии обороны. Он еще более актуален в связи с тем, что команду может покинуть Кришито, которому пока не предложили новый контракт.

    При этом «Зенит» активно интересуется Набиуллиным. Летом были по этому поводу серьезные переговоры, но в итоге «Зенит» выбрал Мевлю. Тогда у петербургской команды была проблема с центральным защитником, а сейчас команде нужен Набиуллин.

    Слева у «Зенита» играют Кришито и Жирков, у обоих летом заканчиваются контракты. Набиуллин вполне реальный вариант для «Зенита». Вполне возможно, что зимой этот трансфер свершится», – заявил Арустамян.

    Защитник Эльмир Набиуллин выступает за «Рубин». Он провел 12 матчей и забил 1 гол в текущем чемпионате РФПЛ.

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