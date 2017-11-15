Савин вместе с Юлианной Карауловой будет вести шоу «Русский ниндзя» на Первом канале
Ведущий «Матч ТВ» Евгений Савин будет работать на Первом канале.
Бывший футболист вместе с Тимуром Соловьевым и Юлианной Карауловой будет вести шоу «Русский ниндзя».
«В новом проекте участникам предстоит проходить сложные испытания, непреодолимые барьеры и полосы препятствий.
В отборочном этапе каждой серии будут участвовать 45 атлетов, после чего лучшие попадут в полуфинал и там поборются за три путевки в финал проекта.
Участники шоу впервые увидят полосу препятствий только на старте, поэтому возможность победить и выиграть главный приз в размере 5 миллионов рублей будет у каждого!» – говорится в анонсе.
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