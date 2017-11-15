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    Савин вместе с Юлианной Карауловой будет вести шоу «Русский ниндзя» на Первом канале

    Теги Евгений Савин телевидение светская хроника видео Первый канал Матч ТВ

    Ведущий «Матч ТВ» Евгений Савин будет работать на Первом канале.

    Бывший футболист вместе с Тимуром Соловьевым и Юлианной Карауловой будет вести шоу «Русский ниндзя».

    «В новом проекте участникам предстоит проходить сложные испытания, непреодолимые барьеры и полосы препятствий.

    В отборочном этапе каждой серии будут участвовать 45 атлетов, после чего лучшие попадут в полуфинал и там поборются за три путевки в финал проекта.

    Участники шоу впервые увидят полосу препятствий только на старте, поэтому возможность победить и выиграть главный приз в размере 5 миллионов рублей будет у каждого!» – говорится в анонсе.

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