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    «Тосно» отстранил от работы Бесчастных и Щербака

    Теги Владимир Бесчастных премьер-лига Россия трансферы отставки Тосно Владимир Щербак Вячеслав Матюшенко

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил о решении отстранить от работы тренеров команды Владимира Бесчастных и Владимира Щербака.

    «На данный момент Бесчастных и Щербак не уволены, а отстранены от работы. Так решило руководство клуба.

    Стоит отметить, что решение было принято после результатов последних двух туров. Их отстранение не связано с текущим положением команды в турнирной таблице.

    У нас нет никаких обид. Никто ни на кого не сердится и не обижается. Данное решение принято не мной, а всем руководством клуба», – описал ситуацию функционер.

    В ноябре «Тосно» потерпел поражения от «Краснодара» (1:3) и «Зенита» (0:5). Команда, набрав 17 очков в 17 турах, занимает 13-е место в таблице.

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