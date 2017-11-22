«Тосно» отстранил от работы Бесчастных и Щербака

Генеральный директор Вячеслав Матюшенко сообщил о решении отстранить от работы тренеров команды и Владимира Щербака.

«На данный момент Бесчастных и Щербак не уволены, а отстранены от работы. Так решило руководство клуба.

Стоит отметить, что решение было принято после результатов последних двух туров. Их отстранение не связано с текущим положением команды в турнирной таблице.

У нас нет никаких обид. Никто ни на кого не сердится и не обижается. Данное решение принято не мной, а всем руководством клуба», – описал ситуацию функционер.

В ноябре потерпел поражения от «Краснодара» (1:3) и «Зенита» (0:5). Команда, набрав 17 очков в 17 турах, занимает 13-е место в таблице.