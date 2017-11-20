Губернатор Ленобласти: «Два игрока «Зенита» получают зарплату больше, чем весь «Тосно»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал поражение «Тосно» от (0:5) в матче РФПЛ.

«Это как входить в клетку с раненым тигром. До сегодняшней игры «Зенит» много критиковали. Им было некуда отступать, они борются за чемпионство, а последние три недели были неудачными. Вроде дошло до разговоров об отставке Манчини. Так что им хоть как, но надо было победить, причем не просто мячик попинать, а сделать это уверенно.

Два игрока «Зенита» получают зарплату больше, чем весь . На одном энтузиазме не попрешь», – сказал Дрозденко.