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    Губернатор Ленобласти: «Два игрока «Зенита» получают зарплату больше, чем весь «Тосно»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Дрозденко Тосно

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал поражение «Тосно» от «Зенита» (0:5) в матче РФПЛ.

    «Это как входить в клетку с раненым тигром. До сегодняшней игры «Зенит» много критиковали. Им было некуда отступать, они борются за чемпионство, а последние три недели были неудачными. Вроде дошло до разговоров об отставке Манчини. Так что им хоть как, но надо было победить, причем не просто мячик попинать, а сделать это уверенно.

    Два игрока «Зенита» получают зарплату больше, чем весь «Тосно». На одном энтузиазме не попрешь», – сказал Дрозденко.

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