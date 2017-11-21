Албин о «Крестовском»: «Мы совершили подвиг, на кону была репутация России»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказался о строительстве стадиона .

– Вы проделали уникальную работу – за считанные месяцы сдали один из самых больших долгостроев России. Вам не было страшно, когда вас назначили куратором строительства этого стадиона?

– Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. История строительства стадиона насчитывает почти 12 лет. Отмечу, что с мая по декабрь 2016 года скорость производства работ увеличились в пять раз. Изыскатели, проектировщики, подрядные организации совершили на этом объекте подвиг. Люди работали круглые сутки, потому что на кону была репутация города и страны.

– Что вас больше всего поразило на стройплощадке стадиона, когда вы впервые пришли на нее в качестве куратора?

– Поразило отсутствие динамики. За год работы подрядной организации видимых улучшений не происходило. В начале 2016 года темпы производственных работ практически остановились. Отставание было больше чем на год, при этом работы тогда вообще остановили. Это был шок, потому что только закупка технологического оборудования на почти миллиард рублей не была произведена, включая иностранных поставщиков. Когда я в январе-марте 2016 года приходил на стадион «Зенит-Арена», я был поражен – по справкам на объекте присутствует тысяча человек, по факту – их не было видно, хотя с учетом отставания их должно было быть в несколько раз больше.

– Вы говорили, что готовы жить на стадионе, лишь бы сдать объект вовремя.

– Я еженедельно докладывал губернатору о динамике строительства. Однажды он мне сказал – переезжай туда и находись там круглосуточно. В итоге в моем кабинете появилась видеоконференцсвязь, и с органами власти, с предприятиями города я работал в видеорежиме. Семья привыкла к моему такому режиму, – сказал Албин.