Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курировавший строительство стадиона на Крестовском острове, ответил на вопрос об арене.

– подчеркнуто дистанцировался от нового стадиона. И даже после его открытия брезговал играть на Крестовском. Как вы к этому относитесь?

– Мы любим «Зенит». С большим уважением относимся к команде. Но опыта эксплуатации столь масштабных объектов у клуба нет, что порождает опасения. Мне нравится позиция , который сказал: те, кто критикует «Санкт-Петербург Арену», – либо завистники, либо клеветники. Это один из лучших спортивных объектов в мире, рукотворный памятник.

Недочеты, конечно, есть. Но знаете, сколько ушло на пусконаладку «Мегаспорта» на Ходынке? 10 лет. Даже обувь разнашивать надо, что говорить про стадион?! «Зенит» пока к арене не привык. Но привыкнет. И научится управлять. С клубом у нас полное взаимопонимание.

– Один из известных петербуржцев назвал стадион на Крестовском памятником коррупции.

– Мое первое образование – юридическое, поэтому скажу: не надо вешать ярлыки, никто не отменял презумпцию невиновности. Во-первых, вину может установить только суд. Во-вторых, злоупотребления есть всегда и обусловлены они низким уровнем культуры.

Идеальное определение преступлений, не связанных с насилием, дал профессор права князь Трубецкой: «Это нормальная реакция нормальных людей на ненормальные условия жизни». Что есть условия в данном случае? Нормативно-техническая база, которая родом из СССР. Обосновать цену одного и того же объекта можно в рубль, в миллион и в миллиард. Именно от таких вольностей рождаются злоупотребления. Вот с чем надо бороться. А коррупцию отрицать невозможно, факт. Но ее необходимо доказать в порядке, установленном действующим законодательством.

Понимая всю негативность шлейфа, после ухода «Трансстроя» я поставил условие – расширенное банковское сопровождение. Каждая копейка из бюджета, попадая на этот объект, проходит минимум четыре уровня контроля. Комитет по строительству, заказчик, поставщик, генеральный подрядчик, субподрядчик – все на обслуживании в одном банке. Это означает, что любой платеж прозрачен и нам понятен.

И когда приходят правоохранители, они видят: обналички нет, налоги и сборы выплачиваются в полном объеме. Что тогда есть коррупция? Завышение цены? Поменяйте нормативную базу! Взятка чиновникам? Но с первого дня каждому было жестко сказано: пропадет хотя бы рубль – сядете, – сказал чиновник.