Серхио Рамос будет играть в защитной маске, операция не понадобилась

Капитан Серхио Рамос избежал операции на перегородке носа, сломанной во время матча чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0).

Медобследование в воскресенье показало, что хирургическое вмешательство футболисту не требуется и ближайшие матчи примеры с «Малагой» и «Атлетиком» он может провести в защитной маске.

Выйдет ли Рамос на поле во вторник в игре Лиги чемпионов с АПОЭЛ, не уточняется.

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