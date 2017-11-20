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    Серхио Рамос будет играть в защитной маске, операция не понадобилась

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос примера Испания травмы

    Капитан «Реала» Серхио Рамос избежал операции на перегородке носа, сломанной во время матча чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0).

    Медобследование в воскресенье показало, что хирургическое вмешательство футболисту не требуется и ближайшие матчи примеры с «Малагой» и «Атлетиком» он может провести в защитной маске.

    Выйдет ли Рамос на поле во вторник в игре Лиги чемпионов с АПОЭЛ, не уточняется.

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