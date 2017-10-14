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    Семенов о судействе в матче со «Спартаком»: «Наши руки свистели постоянно, чужие никогда не замечали»

    Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Андрей Семенов Сергей Лапочкин

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов поделился мнением о поражении от «Спартака» (1:2) и раскритиковал судейство Сергея Лапочкина.

    «Спартак» реализовал свои моменты, а мы – нет. В принципе, играли достойно. О судействе говорить не хочу. В последних играх мне вообще не нравится, как нас судят. Но обращать на это внимание…

    Мы играем дома, на своем поле, и при своих болельщиках все равно нужно было выигрывать. Допускаем какие-то грубые ошибки и пропускаем из-за них голы. Должны были набирать хотя бы очко, но, к сожалению, фортуна сейчас не на нашей стороне. Будем работать.

    Спорные карточки? Арбитр одинаковые моменты трактовал совсем по-разному. Если наши руки он постоянно свистел, то чужие никогда не замечал. Можно вспомнить фол, за который мне дали желтую карточку. Там ничего грубого не было, я просто играл с оппонентом и чуть попал.

    Судья сначала не дает карточку, футболист «Спартака» на него набегает, начинает что-то говорить, и после этого арбитр показывает «горчичник». Очень непоследовательно.

    Мне кажется, в пользу «Ахмата» должны были назначить второй пенальти. Нашего игрока просто сбили в штрафной. Считаю, что это железный 11-метровый, и если бы его назначили, то игра бы складывалась совсем по-другому», – сказал Семенов.

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