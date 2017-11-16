Строители «Лужников»: «Стадион эвакуируется очень быстро. На матче Россия – Аргентина была дуболомная организация»

Представители управляющей компании, занимавшейся реконструкцией стадиона , объяснили, что правоохранительные органы на товарищеском матче Россия – Аргентина 11 ноября не воспользовались сценариями, которые были разработаны для вывода людей с арены.

«Пропускная способность позволяет выпускать стадион очень быстро. Здесь дуболомная организация абсолютно. Я по-другому не могу это назвать.

Те, кто организовывал безопасность, порядок и потоки, поставили крест на нашей многолетней работе. Это ужасно раздражает. Потому что стадион получился первоклассным. Появилось 16 выходов. Он эвакуируется очень быстро.

На 4-е число, когда там был День народного единства, стадион опустел за считанные минуты. А на 11-е число зачем-то держали верхний ярус. На кой черт его держали?

Департаментом транспорта были разработаны сценарии, по которым люди должны были и выводиться, и вывозиться. Почему-то на первый матч [они] не работали.

На территории сделано шесть транспортных КПП и семь пешеходных КПП. Разработано множество маршрутов по выводу людей.

Территория 156 гектаров. Почему надо было выстраивать людей в узкий коридор трехметровый и гнать всех на станцию «Спортивная», даже тех, кому туда не надо, это не понятно.

И это не имеет никакого отношения к стадиону», – сказала директор АО «Мосинжпроект» по проектированию объектов гражданского строительства Галина Гордюшина.

«Почувствовал себя заключенным». Люди выбирались из «Лужников» почти 2 часа

В «Лужниках» после матча был ад. Что делать?