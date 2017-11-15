Галицкий продаст акции «Магнита» на 700 млн долларов

Владелец Сергей Галицкий намерен продать часть акций розничной сети «Магнит», основателем и основным акционером которой он является.

Галицкий продаст принадлежащие ему акции на сумму около 700 миллионов долларов.

Размер продаваемого пакета соответствует 5,8% акций ретейлера, исходя из капитализации «Магнита» в 11,995 миллиарда долларов на Лондонской бирже.

Акции «Магнита» будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок. Организаторами продажи выступают Merrill Lynch International и VTB Capital plc.

Средства от продажи будут направлены на выкуп нового выпуска бумаг. За счет этого компания планирует профинансировать программу капиталовложений, расширение торговой сети, реновацию существующих магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса.

Часть привлеченных средств может быть также направлена на оптимизацию долговой нагрузки в соответствии с консервативной политикой компании и на финансирование текущей операционной деятельности.

Предполагается, что после продажи акций пройдет увеличение уставного капитала компании за счет выпуска новых бумаг в рамках открытой подписки: они будут предложены российским и международным институциональным инвесторам. Если не все акции будут выкуплены, их, а также дополнительные 250 тысяч акций, выкупит сама Lavreno Limited.

По состоянию на 30 июня 2017 года структура собственников ПАО «Магнит» выглядела следующим образом: 63,54% акций компании находилось в свободном обращении, 35,11% принадлежало основателю сети Сергею Галицкому, 0,9% принадлежало его партнеру Владимиру Гордейчуку, 0,22% акций контролировала кипрская Lavreno Ltd, еще 0,23% акций контролировало руководство группы.

Напомним, в октябре сообщалось, что прибыль «Магнита» за квартал упала на 53,3%.