Лунев из-за раны головы пропустит одну-две недели

сообщил о самочувствии и сроках восстановления голкипера . получившего травму головы в товарищеском матче Россия – Испания (3:3).

26-летний вратарь прошел первичное медицинское обследование. У Лунева выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.



Точные сроки восстановления, которые могут составить от одной до двух недель, будут определены по результатам клинической картины в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Лунев получил сотрясение мозга и скальпированную рану лобной области после столкновения с форвардом Родриго.

Подробную статистику выступлений Лунева смотрите здесь.

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