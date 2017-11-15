Лунев из-за раны головы пропустит одну-две недели
«Зенит» сообщил о самочувствии и сроках восстановления голкипера Андрея Лунева. получившего травму головы в товарищеском матче Россия – Испания (3:3).
26-летний вратарь прошел первичное медицинское обследование. У Лунева выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы.
Точные сроки восстановления, которые могут составить от одной до двух недель, будут определены по результатам клинической картины в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что Лунев получил сотрясение мозга и скальпированную рану лобной области после столкновения с форвардом Родриго.
Подробную статистику выступлений Лунева смотрите здесь.
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