Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лунев из-за раны головы пропустит одну-две недели

    Теги Зенит премьер-лига Россия сборная России травмы Андрей Лунев

    «Зенит» сообщил о самочувствии и сроках восстановления голкипера Андрея Лунева. получившего травму головы в товарищеском матче Россия – Испания (3:3).

    26-летний вратарь прошел первичное медицинское обследование. У Лунева выявлено сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. 

    Точные сроки восстановления, которые могут составить от одной до двух недель, будут определены по результатам клинической картины в ближайшие дни.

    Ранее сообщалось, что Лунев получил сотрясение мозга и скальпированную рану лобной области после столкновения с форвардом Родриго.

    Подробную статистику выступлений Лунева смотрите здесь.

    Глушаков стал вратарем. И сразу с сухарем

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться