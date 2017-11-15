Фурсенко ночью навестил Лунева в больнице

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал о том, что президент Сергей Фурсенко навестил в больнице голкипера Андрея Лунева.

Вратарь получил сотрясение мозга и скальпированную рану лобной области в товарищеском матче Россия – Испания​ (3:3) после столкновения с форвардом Родриго.

«Фурсенко ночью приехал в больницу к Луневу, удивив многих, поскольку это, прямо скажем, необычно для многих боссов. Прямо в операционную зашел и поддерживал его.

Не знаю, кто еще из клубных боссов поступил так. И дай Бог, чтобы поводов таких не было никогда у них. Но поступок Фурсенко очень много говорит о его отношении к игрокам», – написал Казаков в своем твиттере.

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